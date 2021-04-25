"Заря" победила "Олимпик" в чемпионате Украины

Фото: твиттер "Зари"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" обыграла донецкий "Олимпик" со счетом 2:1. Победу луганчанам принесли голы Владлена Юрченко и Шахаба Захеди. В составе "Олимпика" отличился Ибраим Каргбо-младший.

"Заря", набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Олимпик" с 18 очками остался на 13-й позиции.

"Заря" Луганск – "Олимпик" Донецк - 2:1 (1:0)

Голы: Юрченко, 12 (с пенальти) - 1:0, Каргбо, 54 (с пенальти) - 1:1, Захеди, 71 - 2:1

"Заря": Василь, Леовижилдо, Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Кочергин, Назарина, Юрченко (Иванисеня, 78), Кабаев (Лунев, 67), Гладкий (Захеди, 67), Сайядманеш.

"Олимпик": Кичак, Лебеденко, Драме, Зотько, Бабенко, Экра (Таллес, 46), Бенито (Каргбо, 46), Тейшейра, Пасич, Политыло, Нкенг.

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