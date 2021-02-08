"Заря" подписала лучшего бомбардира чемпионата Украины

Иранский нападающий донецкого "Олимпика" Шахаб Захеди перешел в "Зарю", сообщает пресс-служба луганского клуба.

Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Футболист подписал с "Зарей" личный контракт, который будет действовать до 31 декабря 2025 года.

25-летний Захеди является лучшим бомбардиром чемпионата Украины в нынешнем сезоне, забив восемь голов в 11 матчах. Ранее он играл за "Персеполис", "Машин Сази", "Вестманнаэйяр" и "Сувон Самсунг Блюуингз".

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