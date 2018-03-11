"Заря" при нереализованном пенальти не смогла обыграть "Мариуполь"
В матче 23-го тура украинской Премьер-Лиги чемпионской группы "Мариуполь" на своем поле сыграл вничью с луганской "Зарей".
"Мариуполь" - "Заря" - 0:0
Нереализованный пенальти: Силас, 45+2 ("Заря").
Напомним, ранее "Олимпик" разгромил "Карпаты". | soccernews.ru
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