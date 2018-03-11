"Заря" при нереализованном пенальти не смогла обыграть "Мариуполь"

В матче 23-го тура украинской Премьер-Лиги чемпионской группы "Мариуполь" на своем поле сыграл вничью с луганской "Зарей".

"Мариуполь" - "Заря" - 0:0

Нереализованный пенальти: Силас, 45+2 ("Заря").

Напомним, ранее "Олимпик" разгромил "Карпаты". | soccernews.ru