"Заря" продолжает свою победную серию, "Шахтер" почти догнал "Динамо", а у "Мариуполя" затянулся спад: все результаты 15-го тура УПЛ

Завершились все матчи 15-го тура Украинской Премьер Лиги. Из главных событий стоит отметить продолжение победной серии луганской "Зари", которая обыграла "Мариуполь" 1:0 и довела до 5 подряд число побед в чемпионате Украины. "Динамо" и "Десна" сыграли вничью 1:1, позволив "Шахтеру", обыгравшему "Рух" 2:0 вплотную приблизиться к верхней строчке таблицы. Представляем все результаты: 15-го тура УПЛ.



Результаты тура:



"Мариуполь" - "Заря" - 0:1

"Александрия" - "Минай" - 3:0

"Львов" - "Колос" - 0:2

"Ингулец" - "Ворскла - 2:2

"Шахтер" - "Рух" - 2:0

"Десна" - "Динамо" Киев - 1:1

"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2

Турнирная таблица: "Динамо" (34), "Шахтер" (33), "Заря" (26), "Десна" (24), "Ворскла" (22), "Александрия" (22), "Колос" (22), "Олимпик" (17), "Мариуполь" (16), "Днепр-1" (14), "Ингулец" (12), "Львов" (12), "Рух" (10), "Минай" (10).



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