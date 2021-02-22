"Заря" продолжает свою победную серию, "Шахтер" почти догнал "Динамо", а у "Мариуполя" затянулся спад: все результаты 15-го тура УПЛ
Завершились все матчи 15-го тура Украинской Премьер Лиги. Из главных событий стоит отметить продолжение победной серии луганской "Зари", которая обыграла "Мариуполь" 1:0 и довела до 5 подряд число побед в чемпионате Украины. "Динамо" и "Десна" сыграли вничью 1:1, позволив "Шахтеру", обыгравшему "Рух" 2:0 вплотную приблизиться к верхней строчке таблицы. Представляем все результаты: 15-го тура УПЛ.
Результаты тура:
"Мариуполь" - "Заря" - 0:1
"Александрия" - "Минай" - 3:0
"Львов" - "Колос" - 0:2
"Ингулец" - "Ворскла - 2:2
"Шахтер" - "Рух" - 2:0
"Десна" - "Динамо" Киев - 1:1
"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2
Турнирная таблица: "Динамо" (34), "Шахтер" (33), "Заря" (26), "Десна" (24), "Ворскла" (22), "Александрия" (22), "Колос" (22), "Олимпик" (17), "Мариуполь" (16), "Днепр-1" (14), "Ингулец" (12), "Львов" (12), "Рух" (10), "Минай" (10).
Читать также: Луческу высказался об уходе из "Динамо" Шабанова и Русина | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Заря" продолжает свою победную серию, "Шахтер" почти догнал "Динамо", а у "Мариуполя" затянулся спад: все результаты 15-го тура УПЛ
-
"Краснодар" взял защитника в аренду у "Монпелье"
-
Диего Симеоне оценил соперника в предстоящем матче Лиги Чемпионов
-
Названы сроки возвращения Жота в общую группу
-
ПСЖ планирует купить Алабу
-
Легендарный украинский боксер Усик рассказал, как в детстве подвал мячи на матчах "Таврии"
-
Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении
-
"Боруссия" Дортмунд может вернуть Исака
-
Игорь Акинфеев установил рекорд Кубка России
-
Червиченко высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
Луческу высказался об уходе из "Динамо" Шабанова и Русина
-
Четыре топ-клуба поборются за Агуэро
-
В Англии определили дату возвращения болельщиков на трибуны
-
Ковалевски рассказал о судьбе подарка от Федуна
-
Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота "Спартака"
-
Аспиликуэта рассказал, как "Челси" собирается нейтрализовать Суареса в матче Лиги Чемпионов
-
Федеральная налоговая служба подала в суд на ресторан Семака
-
"Сочи" арендовал защитника "Зенита"
-
1
"Реал" огласил заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Бавария"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13