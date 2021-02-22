"Заря" продолжает свою победную серию, "Шахтер" почти догнал "Динамо", а у "Мариуполя" затянулся спад: все результаты 15-го тура УПЛ

Теги заря луганскшахтер донецкдинамо киев

"Заря" продолжает свою победную серию, "Шахтер" почти догнал "Динамо", а у "Мариуполя" затянулся спад: все результаты 15-го тура УПЛЗавершились все матчи 15-го тура Украинской Премьер Лиги. Из главных событий стоит отметить продолжение победной серии луганской "Зари", которая обыграла "Мариуполь" 1:0 и довела до 5 подряд число побед в чемпионате Украины. "Динамо" и "Десна" сыграли вничью 1:1, позволив "Шахтеру", обыгравшему "Рух" 2:0 вплотную приблизиться к верхней строчке таблицы. Представляем все результаты: 15-го тура УПЛ.

Результаты тура: 

"Мариуполь" - "Заря" - 0:1
"Александрия" - "Минай" - 3:0
"Львов" - "Колос" - 0:2
"Ингулец" - "Ворскла - 2:2
"Шахтер" - "Рух" - 2:0
"Десна" - "Динамо" Киев - 1:1
"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2

Турнирная таблица: "Динамо" (34), "Шахтер" (33), "Заря" (26), "Десна" (24), "Ворскла" (22), "Александрия" (22), "Колос" (22), "Олимпик" (17), "Мариуполь" (16), "Днепр-1" (14), "Ингулец" (12), "Львов" (12), "Рух" (10), "Минай" (10).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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