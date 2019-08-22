"Заря" проиграла "Эспаньолу" и другие результаты матчей отборочного раунда Лиги Европы

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"Заря" проиграла "Эспаньолу" и другие результаты матчей отборочного раунда Лиги Европы

Представляем результаты 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

"Селтик" Шотландия - АИК Швеция 2:0

Голы: Форрест, 48 - 1:0, Эдуар, 73 - 2:0


"Линфилд" Северная Ирландия - "Карабах" Азербайджан 3:2

Голы: Реррас, 15 - 0:1, Стаффорд, 40 - 1:1, Лэйвери, 45 - 2:1, Лэйвери, 75 - 3:1, Гуйе (пен), 90 - 3:2


"Партизан" Сербия - "Мольде" Норвегия 2:1

Голы: Болли, 43 - 0:1, Сума, 45 - 1:1, Тошич, 84 - 2:1


"Эспаньол" Испания - "Заря" Украина 3:1

Голы: Кочергин, 38 - 0:1, Феррейра, 58 - 1:1, Хави Лопес, 79 - 2:1, Варгас, 81 - 3:1


"Слован Братислава" Словакия - ПАОК Греция 1:0

Гол: Абена, 90 - 1:0


"Торино" Италия - "Вулверхэмптон" Англия 2:3

Голы: Бремер (аг), 43 - 0:1, Диогу Жота, 59 - 0:2, де Сильвестри, 61 - 1:2, Хименес, 72 - 1:3, Белотти (пен), 89 - 2:3

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