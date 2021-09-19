"Заря" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" дома разгромила одесский "Черноморец" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Владислава Кабаева, Александра Гладкого и Аллахъяра Сайядманеша.

"Заря", набрав 14 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Черноморец" с пятью очками остался на 14-й позиции.

"Заря" Луганск – "Черноморец" Одесса - 3:0 (2:0)

Голы: Кабаев, 2 - 1:0, Гладкий, 45 (с пенальти) - 2:0, Сайядманеш, 90+1 - 3:0

"Заря": Мацапура, Назарина, Имереков, Фаворов, Кочергин, Хомченовский, Булеца, Цвек, Кабаев, Гладкий (Сайядманеш, 67), Громов.

"Черноморец": Паламарчук, Путря, Вантух (Скорко, 70), Дубко, Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78), Мохаммед, Брагару (Исаенко, 46), Цитаишвили, Авагимян, Ванат.

Не пропустите: "Ворскла" обыграла "Минай" в матче УПЛ. | http://soccernews.ru