"Заря" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины
Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" дома разгромила одесский "Черноморец" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Владислава Кабаева, Александра Гладкого и Аллахъяра Сайядманеша.
"Заря", набрав 14 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Черноморец" с пятью очками остался на 14-й позиции.
"Заря" Луганск – "Черноморец" Одесса - 3:0 (2:0)
Голы: Кабаев, 2 - 1:0, Гладкий, 45 (с пенальти) - 2:0, Сайядманеш, 90+1 - 3:0
"Заря": Мацапура, Назарина, Имереков, Фаворов, Кочергин, Хомченовский, Булеца, Цвек, Кабаев, Гладкий (Сайядманеш, 67), Громов.
"Черноморец": Паламарчук, Путря, Вантух (Скорко, 70), Дубко, Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78), Мохаммед, Брагару (Исаенко, 46), Цитаишвили, Авагимян, Ванат.
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