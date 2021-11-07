"Заря" разгромила "Верес" и ворвалась в топ-3 в УПЛ

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" разгромила ровенский "Верес" со счетом 3:0. Победу луганчанам принес хет-трик Шахаба Захеди.

"Заря", набрав 29 очков, вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Верес" с 19 очками остался на седьмой позиции.

"Заря" – "Верес" - 3:0 (0:0)

Голы: Захеди, 47 - 1:0, Захеди, 49 - 2:0, Захеди, 83 - 3:0

"Заря": Мацапура, Имереков, Леовижилдо, Фаворов (Руфати, 90), Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Цвек, Лунев (Нагнойный, 86), Гладкий, Сайядманеш (Алефиренко, 90), Захеди (Кристиан, 86).

"Верес": Когут, Гончаренко, Солдат, Мирошник, Петько (Полюлях, 83), Панасенко (Гегедош, 65), Кучеров, Пасич (Тимофеенко, 83), Дахновский (Гечев, 60), Немчанинов, Сергийчук (Шестаков, 60).

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