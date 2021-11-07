"Заря" разгромила "Верес" и ворвалась в топ-3 в УПЛ
Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" разгромила ровенский "Верес" со счетом 3:0. Победу луганчанам принес хет-трик Шахаба Захеди.
"Заря", набрав 29 очков, вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Верес" с 19 очками остался на седьмой позиции.
"Заря" – "Верес" - 3:0 (0:0)
Голы: Захеди, 47 - 1:0, Захеди, 49 - 2:0, Захеди, 83 - 3:0
"Заря": Мацапура, Имереков, Леовижилдо, Фаворов (Руфати, 90), Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Цвек, Лунев (Нагнойный, 86), Гладкий, Сайядманеш (Алефиренко, 90), Захеди (Кристиан, 86).
"Верес": Когут, Гончаренко, Солдат, Мирошник, Петько (Полюлях, 83), Панасенко (Гегедош, 65), Кучеров, Пасич (Тимофеенко, 83), Дахновский (Гечев, 60), Немчанинов, Сергийчук (Шестаков, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13