"Заря" с хоккейным счетом обыграла "Мариуполь" в матче УПЛ

Фото: инстаграм Шахаба Захеди/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Украины "Заря" на выезде обыграла "Мариуполь" со счетом 4:3.

Победу луганскому клубу принесли дубль Шахаба Захеди, а также голы Егора Назарины и Александра Гладкого. В составе мариупольцев отличились Андрей Кулаков, Денис Свитюха и Артур Микитишин.

"Заря", набрав семь очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Мариуполь" с одним очком остался на 15-й позиции.

"Мариуполь" Мариуполь – "Заря" Луганск - 3:4 (0:3)

Голы: Назарина, 22 - 0:1, Захеди, 28 - 0:2, Гладкий, 32 - 0:3, Кулаков, 47 - 1:3, Захеди, 60 - 1:4, Свитюха, 79 - 2:4, Микитишин, 89 - 3:4

"Мариуполь": Кудрик, Драмбаев, Микицей (Удод, 46), Стасюк, Мампасси, Шостак (Хромей, 63), Клименко (Микитишин, 72), Кащук (Свитюха, 46), Мишнев, Топалов, Кулаков (Вьюнник, 57).

"Заря": Шевченко (Мацапура, 49), Цвек, Имереков, Леовижилдо, Кочергин (Овусу-Фримпонг, 62), Назарина, Булеца (Лунев, 62), Хомченовский, Кабаев, Захеди (Руфати, 70), Гладкий (Кристиан, 62).

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