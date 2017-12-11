"Заря" - "Шахтер" - 2:1 (обзор)

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"Заря" - "Шахтер" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Шахтером" (2:1).

Видео: "Заря" - "Шахтер".

Видео: Игроки и тренеры "Шахтера" нападают на судью после матча.

Не пропустите: Два мяча в компенсированное время принесли "Заре" победу над "Шахтером". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 19 42
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
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