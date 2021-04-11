"Заря" спокойно обыгрывает "Ингулец", "Шахтер" на выезде громит "Мариуполь", а "Динамо" продолжает свою беспроигрышную серию: все результаты 21-го тура УПЛ

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"Заря" спокойно обыгрывает "Ингулец", "Шахтер" на выезде громит "Мариуполь", а "Динамо" продолжает свою беспроигрышную серию: все результаты 21-го тура УПЛФото: Твиттер @DynamoKyiv
Завершились все матчи в рамках 21-го тура Украинской Премьер Лиги. "Динамо" продолжает свою победную поступь в чемпионате Украины, доведя серию без поражений до 12 матчей подряд. На этот раз "бело-голубые" были сильнее "Днепра-1" 2:0. Погоню за лидером продолжил "Шахтер", который на выезде разгромил "Мариуполь" со счетом 3:0. Стоит отметить, что хозяева остались без ряда игроков, которые принадлежат "горнякам". "Заря" не хочет остаться без медалей. Луганчане смогли нанести поражение "Ингульцу" со счетом 2:0. В нижней части таблицы также продолжается серьезное противостояние. В борьбе за выживание "Рух" оказался сильнее "Миная" и одержал домашнюю победу 2:0. Самым неожиданным исходом недели стала легкая разгромная победа "Десны" над "Александрией" 4:1. Представляем все результаты 21-го тура УПЛ.

Результаты тура: 

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:3
"Динамо" Киев - "Днепр-1" - 2:0
"Десна" - "Александрия" - 4:1
"Заря" - "Ингулец" - 2:0
"Ворскла - "Львов" - 2:1
"Рух" - "Минай" - 2:0
"Олимпик" - "Колос" - 1:2

Турнирная таблица: "Динамо" (52), "Шахтер" (45), "Заря" (38), "Десна" (36), "Ворскла" (34), "Колос" (33), "Александрия" (26), "Днепр-1" (25), "Мариуполь" (21), "Ингулец" (19), "Олимпик" (17), "Рух" (16), "Львов" (15), "Минай" (15).

Читать также: "Динамо" обыграло "Днепр-1" в чемпионате Украины (видеообзор) | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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