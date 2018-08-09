"Заря" стартует в Лиге Европы матчем против "Браги"
"Заря" – "Брага"
Стадион: "Славутич-Арена"
Начало матча: 21:00
Арбитр: Тобиас Вельц (Германия)
"Заря" начинает еврокубковый сезон матчем против португальской "Браги". В последние годы луганчане регулярно выступают в Лиге Европы. В сезоне 14/15 и 15/16 они добирались до раунда плей-офф квалификации, а затем два года подряд играли на групповой стадии. Выйти из группы пока не удавалось, но "Заря" двигается поступательно, команда в прошлом сезоне добыла две победы, но еврокубкового опыта не хватило, чтобы опередить "Атлетик" и сенсационный "Эстерсунд".
Текущий сезон "Заря" начала не слишком удачно, за три игры набрано только четыре очка, команда уже успела проиграть "Александрии" и сыграть вничью с "Черноморцем", выиграть удалось только у "Мариуполя", да и то победный гол был забит в конце встречи.
В это межсезонье "Заря" потеряла шестерых игроков, но при этом заработала 9.5 миллионов евро. Основная часть этой суммы – трансфер в "Реал" вратаря Лунина. Также за один миллион ушел в "Коньяспор" Опанасенко. Юри, Ондуа и Бабенко ушли бесплатно, а Любенович завершил карьеру. Чтобы восполнить потери "Заря" обратилась к "Динамо", арендовав у киевлян сразу троих молодых игроков. Кроме того, были подписаны Ретао, Махарадзе и Арвеладзе, также вернулись в команду Вернидуб и Хомченовский.
"Брага" – крепкая португальская команда, которая не дотягивает до уровня топовой тройки в лице "Порту", "Бенфики" и "Спортинга", но при этом существенно сильнее всех остальных команд в своем чемпионате. За почледние 14 лет "Брага" восемь раз становилась четвертой, что позволяло ей регулярно выступать в еврокубках. Один сезон команда и вовсе гремела на всю Европу, она заняла второе место в чемпионате и пробилась в Лигу чемпионов, там "Брага" сумела выбить "Селтик", затем попала в групповой этап, заняла там третье место и оказалась в Лиге Европы, после чего поочередно вынесла "Лех", "Ливерпуль", киевское "Динамо", "Бенфику". Лишь в финале команда уступила еще одним соотечественникам "Порту".
Интересные факты противостояния:
Команды ранее никогда друг с другом не встречались.
"Заря" никогда не встречалась с представителями Португалии.
"Брага" играла против "Динамо" в ЛЕ 10/11 (0:0 и 1:1, португальцы прошли дальше благодаря выездному голу), и "Шахтера" (украинцы выиграли все шесть матчей с разницей мячей 17:3).
Ориентировочные составы:
"Заря": Махарадзе, Гордиенко, Хомченовский, Вернидуб, Чеберко, Арвеладзе, Каменюка, Караваев, Сваток, Силас, Ретао.
"Брага": Матеус, Гойано, Силва, Виана, Аилтон, Вукчевич, Клаудемир, Франсержио, Хорта, Эсгайо, Эдуардо.
Прогноз на матч "Заря" – "Брага":
"Брага" является фаворитом матча, хотя пока еще не побеждала в Украине. Португальцы имеют больше опыта, команда постоянно играет в еврокубках, хотя и "Заря" уже не выглядит мальчиком для битья.
Букмекеры предлагают на победу "Браги" коэффициент 2.00, на "Зарю" – 3.90, на ничью – 3.20.
Вячеслав Горбачев | soccernews.ru
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