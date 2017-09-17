"Заря" свела вничью свой матч с "Карпатами"

Теги карпаты львовзаря луганск

"Заря" свела вничью свой матч с "Карпатами"Луганская "Заря" свела свой матч 9-го тура украинской Премьер-Лиги со львовскими "Карпатами" к "сухой" ничьей.

"Заря" - "Карпаты" - 0:0

Удаление: Андриевский, 89 ("Заря").

Напомним, вчера "Мариуполь" и "Верес" минимально обыграли своих соперников. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Динамо Киев 8 22
2 Шахтер Донецк 9 22
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 9 15
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 9 13
7 Заря Луганск 9 9
8 Звезда Кропивницкий 9 8
9 Александрия 9 7
10 Карпаты Львов 9 7
11 Сталь Каменское 9 6
12 Черноморец Одесса 9 5
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