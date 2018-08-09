"Заря" сыграла вничью с "Брагой" в Лиге Европы

"Заря" стартовала в текущем еврокубковом сезоне матче матчем с "Брагой". Португальцы изначально выглядели фаворитами противостояния из-за большого опыта, однако луганчане выглядели на равных, также имели свои моменты, сумели быстро отыграться после пропущенного мяча.

Игра началась с момента у ворот "Зари", вратарь команды действовал не слишком уверенно, едва не повторив ошибку Лориса Кариуса, он долго вводил мяч в игру в итоге его запрессинговал Эдуадро и от ноги игрока "Браги" игровой снаряд едва не влетел в сетку. Однако постепенно Филипе освоился и больше такого рода оплошностей не допускал. В середине тайма он и вовсе спас команду после выстрела Хорты, переведя мяч на угловой.

"Заря" в первой половине действовала не слишком активно, побаиваясь своего соперника, в атаке у украинцев не все получалось, вспомнить из опасных моментов можно только выстрел Харатина, которого нашел своим прострелом Хомченовский, однако игрока "Зари" смутил вратарь Матеус, вышедший из воорот и сокративший дистанцию.

Во втором тайме "Брага" также действовала первым номером, мог забивать на 53 минуте Франсержио, но игрок не попал в створ после прострела Эдуардо. Затем Хорту забыли на левой штанге, тот пробивал в упор, но попал в перекладину. Однако свой гол Хорта все же забил, через 12 минут он с нескольких метров расстрелял Филипе после скидки от Эдуардо.

К чести "Зари", луганчане не сдались, они сразу же активизировались и достаточно быстро сравняли счет. Кочергин выиграл борьбу в чужой штрафной, сделал скидку на Караваева, а тот головой поразил ворота Матеуса. "Заря" продолжила атаковать, но действовала несколько сумбурно, поэтому опасных моментов у ворот португальцев больше не возникало.

"Заря" - "Брага" 1:1

Голы: Хорта, 68 - 0:1, Караваев, 73 - 1:1

"Заря": Филипе, Михайличенкоо, Хомченовский, Вернидуб, Леднев (Кочергин, 71), Тимчук, Каменюка, Караваев, Сваток, Силас (Гордиенко, 77), Ретао (Кабаев, 73).

"Брага": Матеус, Гойано, Силва, Виана, Секейра, Новаиш (Рикарду, 89) , Клаудемир, Франсержио, Хорта (Мартинш, 89), Эсгайо, Эдуардо (Соуза, 77).