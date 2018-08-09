"Заря" сыграла вничью с "Брагой" в Лиге Европы
"Заря" стартовала в текущем еврокубковом сезоне матче матчем с "Брагой". Португальцы изначально выглядели фаворитами противостояния из-за большого опыта, однако луганчане выглядели на равных, также имели свои моменты, сумели быстро отыграться после пропущенного мяча.
Игра началась с момента у ворот "Зари", вратарь команды действовал не слишком уверенно, едва не повторив ошибку Лориса Кариуса, он долго вводил мяч в игру в итоге его запрессинговал Эдуадро и от ноги игрока "Браги" игровой снаряд едва не влетел в сетку. Однако постепенно Филипе освоился и больше такого рода оплошностей не допускал. В середине тайма он и вовсе спас команду после выстрела Хорты, переведя мяч на угловой.
"Заря" в первой половине действовала не слишком активно, побаиваясь своего соперника, в атаке у украинцев не все получалось, вспомнить из опасных моментов можно только выстрел Харатина, которого нашел своим прострелом Хомченовский, однако игрока "Зари" смутил вратарь Матеус, вышедший из воорот и сокративший дистанцию.
Во втором тайме "Брага" также действовала первым номером, мог забивать на 53 минуте Франсержио, но игрок не попал в створ после прострела Эдуардо. Затем Хорту забыли на левой штанге, тот пробивал в упор, но попал в перекладину. Однако свой гол Хорта все же забил, через 12 минут он с нескольких метров расстрелял Филипе после скидки от Эдуардо.
К чести "Зари", луганчане не сдались, они сразу же активизировались и достаточно быстро сравняли счет. Кочергин выиграл борьбу в чужой штрафной, сделал скидку на Караваева, а тот головой поразил ворота Матеуса. "Заря" продолжила атаковать, но действовала несколько сумбурно, поэтому опасных моментов у ворот португальцев больше не возникало.
"Заря" - "Брага" 1:1
Голы: Хорта, 68 - 0:1, Караваев, 73 - 1:1
"Заря": Филипе, Михайличенкоо, Хомченовский, Вернидуб, Леднев (Кочергин, 71), Тимчук, Каменюка, Караваев, Сваток, Силас (Гордиенко, 77), Ретао (Кабаев, 73).
"Брага": Матеус, Гойано, Силва, Виана, Секейра, Новаиш (Рикарду, 89) , Клаудемир, Франсержио, Хорта (Мартинш, 89), Эсгайо, Эдуардо (Соуза, 77).
опрос
Лента новостей
-
Аллегри: "Есть две причины, из-за которых я отклонил предложение "Реала"
-
Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории
-
Мевля: "Можем забить "Динамо" даже больше четырех голов"
-
Лука Зидан может покинуть "Реал" и продолжить карьеру в другом топ-клубе Европы
-
Перес сделал заявление, которое напрямую затрагивает ситуацию с Модричем
-
Новички АПЛ летом на усиление составов потратили в сумме более 200 миллионов евро
-
Бышовец: "Зениту" такой результат отыграть возможно"
-
"Реал" включил трансферную цель "Барселоны" в список потенциальных кандидатов на замену Модричу
-
Новичок "Челси" попросил Азара остаться в команде
-
Летнее трансферное окно АПЛ в одном видео
-
Хавбек минского "Динамо": "Надеюсь, ответная встреча выйдет такой же удачной"
-
Форвард "Барселоны" отказался перебираться в АПЛ
-
Грановская: "Ковачич идеально подходит для "Челси"
-
Работа "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке в одном фото
-
Радимов сделал смелый прогноз на ответный матч "Зенита" и минского "Динамо"
-
"Интер" объявил новую цену на Икарди
-
Рио Фердинанд: "Поведение Моуринью не сулит ничего хорошего для "Манчестер Юнайтед"
-
В пятницу Модрич сообщит "Реалу" о принятом им решении по своему будущему
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 10 августа
-
АПЛ выходит на старт: "Манчестер Юнайтед" принимает "Лестер"