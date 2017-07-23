"Заря" сыграла вничью с "Мариуполем", "Звезда" разошлась миром с "Олимпиком"
Завершились два матча второго тура чемпионата Украины. "Заря" на своем поле добилась лишь ничьей с "Мариуполем", "Звезда" дома поделила очки с "Олимпиком".
"Заря" Луганск - "Мариуполь" - 1:1 (0:1)
Голы: Яворский, 16 - 0:1, Опанасенко, 70 - 1:1
"Заря": Лунин, Сухоцкий, Сваток, Прийма, Гордиенко, Гречишкин, Кабаев (Опанасенко, 46), Бабенко, Кочергин, Харатин (Калитвинцев, 46), Паулиньо (Лунев, 59)
"Мариуполь": Худжамов, Яворский, Кирюханцев, Неплях, Вакуленко, Кольцов, Рудыка (Виценец, 81), Мишнев, Чурко (Болбат, 75), Кожанов (Белый, 90), Кисиль
"Звезда" Кропивницкий - "Олимпик" Донецк - 0:0
"Звезда": Паст, Оганесян (Гедж, 84), Фатеев, Качараба, Ковалев, Загальский, Полегенько, Прядун, Фаворов (Эсеола, 61), Драченко, Чичиков (Панфилов, 77)
"Олимпик": Махарадзе, Шабанов, Немчанинов, Кравченко, Лукьянчук, Цымбалюк, Моха, Шестаков, Хомутов (Брикнер, 71), Богданов, Биленький (Мигунов, 62)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|2
|6
|2
|Сталь Каменское
|2
|6
|3
|Олимпик Донецк
|2
|4
|4
|Шахтер Донецк
|2
|3
|5
|Ворскла
|2
|3
|6
|Мариуполь
|2
|2
|7
|Звезда Кропивницкий
|2
|2
|8
|Верес Ровно
|2
|2
|9
|Заря Луганск
|2
|1
|10
|Карпаты Львов
|2
|1
|11
|Александрия
|2
|1
|12
|Черноморец Одесса
|2
|0