"Заря" сыграла вничью с "Мариуполем", "Звезда" разошлась миром с "Олимпиком"

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"Заря" сыграла вничью с "Мариуполем", "Звезда" разошлась миром с "Олимпиком"

Завершились два матча второго тура чемпионата Украины. "Заря" на своем поле добилась лишь ничьей с "Мариуполем", "Звезда" дома поделила очки с "Олимпиком".

"Заря" Луганск - "Мариуполь" - 1:1 (0:1)
Голы: Яворский, 16 - 0:1, Опанасенко, 70 - 1:1

"Заря": Лунин, Сухоцкий, Сваток, Прийма, Гордиенко, Гречишкин, Кабаев (Опанасенко, 46), Бабенко, Кочергин, Харатин (Калитвинцев, 46), Паулиньо (Лунев, 59)

"Мариуполь": Худжамов, Яворский, Кирюханцев, Неплях, Вакуленко, Кольцов, Рудыка (Виценец, 81), Мишнев, Чурко (Болбат, 75), Кожанов (Белый, 90), Кисиль

"Звезда" Кропивницкий - "Олимпик" Донецк - 0:0

"Звезда": Паст, Оганесян (Гедж, 84), Фатеев, Качараба, Ковалев, Загальский, Полегенько, Прядун, Фаворов (Эсеола, 61), Драченко, Чичиков (Панфилов, 77)

"Олимпик": Махарадзе, Шабанов, Немчанинов, Кравченко, Лукьянчук, Цымбалюк, Моха, Шестаков, Хомутов (Брикнер, 71), Богданов, Биленький (Мигунов, 62)

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