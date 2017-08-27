"Заря" уничтожила "Черноморец", "Александрия" уступила "Ворскле"

Завершились два матча 7-го тура чемпионата Украины. "Заря" на своем поле разгромила "Черноморец", "Ворскла" в гостях была сильнее "Александрии".

"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса) - 5:0 (4:0)

Голы: Юри, 2 - 1:0, Юри, 9 - 2:0, Гречишкин, 26 (с пенальти) - 3:0, Гордиенко, 40 - 4:0, Караваев, 80 - 5:0

"Заря": Лунин, Сухоцкий, Опанасенко, Прийма, Чечер, Гордиенко, Андриевский, Гречишкин (Харатин, 70), Громов, Лунев, Юри (Караваев, 57)

"Черноморец": Смородин, Жунич, Рахманов, Каплиенко, Новотрясов, Зубейко, Ковалец (Серденюк, 72), Мусолитин, Третьяков, Васин, Хобленко

"Александрия" - "Ворскла" - 0:1 (0:1)

Гол: Ребенок, 28 - 0:1

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бацула (Черный, 67), Бондаренко, Цуриков, Полярус, Грицук, Банада, Каленчук, Ситало (Запорожан, 46), Кулиш

"Ворскла": Ткаченко, Чеснаков, Сапай, Чижов (Ткачук, 51), Пердута, Даллку, Шарпар, Кравченко (Одарюк, 74), Ребенок, Коломоец (Загорулько, 90+2), Кадимян

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