"Заря" уничтожила "Ингулец" в матче УПЛ

Теги заря луганскингулец

"Заря" уничтожила "Ингулец" в матче УПЛ

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги луганская "Заря" на выезде разгромила "Ингулец" со счетом 5:1.

Победу луганчанам принесли хет-трик Владислава Кочергина, а также голы Кристиана и Овусу Фримпонга. В составе гостей отличился Артем Ситало.

"Ингулец" – "Заря" - 1:5 (0:2)
Голы: Кочергин, 5 - 0:1, Кочергин, 7 - 0:2, Кочергин, 51 - 0:3, Ситало, 75 - 1:3, Кристиан, 82 - 1:4, Фримпонг, 89 - 1:5

"Заря": Шевченко, Вернидуб, Имереков (Снурницын, 87), Фаворов (Руфати, 78), Хомченовский, Булеца, Назарина, Кочергин, Захеди (Лунев, 78), Сайядманеш (Кристиан, 78), Громов (Овусу-Фримпонг, 88).

Не пропустите: "Динамо" Киев – "Верес" - 4:0 (видеообзор). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин назвал причину ухода из "Ростова"

Карпин назвал причину ухода из "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов