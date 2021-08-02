"Заря" уничтожила "Ингулец" в матче УПЛ

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги луганская "Заря" на выезде разгромила "Ингулец" со счетом 5:1.

Победу луганчанам принесли хет-трик Владислава Кочергина, а также голы Кристиана и Овусу Фримпонга. В составе гостей отличился Артем Ситало.

"Ингулец" – "Заря" - 1:5 (0:2)

Голы: Кочергин, 5 - 0:1, Кочергин, 7 - 0:2, Кочергин, 51 - 0:3, Ситало, 75 - 1:3, Кристиан, 82 - 1:4, Фримпонг, 89 - 1:5

"Заря": Шевченко, Вернидуб, Имереков (Снурницын, 87), Фаворов (Руфати, 78), Хомченовский, Булеца, Назарина, Кочергин, Захеди (Лунев, 78), Сайядманеш (Кристиан, 78), Громов (Овусу-Фримпонг, 88).

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