"Заря" уничтожила "Металлист-1925" в чемпионате Украины

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" на выезде разгромила "Металлист-1925" со счетом 6:1.

Победу луганчанам принесли дубли Аллахьяра Сайядманеша и Александра Гладкого, а также голы Рэймонда Овусу-Фримпонга и Ахмеда Алибекова. В составе хозяев отличился Андрей Ременюк.

"Заря", набрав 26 очков, вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Металлист-1925" с 19 очками остался на 8-й позиции.

"Металлист-1925" – "Заря" - 1:6 (1:2)

Голы: Ременюк, 6 - 1:0, Сайядманеш, 9 - 1:1, Гладкий, 38 - 1:2, Сайядманеш, 55 - 1:3, Гладкий, 74 - 1:4, Овусу-Фримпонг, 77 - 1:5, Алибеков, 90+2 - 1:6

"Металлист-1925": Сидоренко, Ченбай, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Крыськив, Габелок, Ременюк, Савин, Батюшин (Фабиньо, 70), Марлисон.

"Заря": Мацапура, Имереков, Фаворов, Снурницын (Леовижилдо, 72), Вернидуб, Булеца, Хомченовский, Громов (Нагнойный, 72), Гладкий, Захеди (Овусу-Фримпонг, 76), Сайядманеш (Кристиан, 76).

Удаление: Шершень (66).

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