"Заря" уничтожила "Шахтер" в чемпионате Украины U19

В матче 11-го тура юношеского чемпионата Украины U19 луганская "Заря" разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 6:0.

Победу луганчанам принесли голы Нагнойного, Гильерме, Смияна, Легостаева, а также автоголы Козыка и Фарина.

Стоит отметить, что до этого матча "Шахтер" выиграл 10 матчей из 10 с разницей мячей 33-3. Несмотря на поражение, "горняки" с 30 очками сохранили первое место. "Заря", набрав 20 очков, вышла на шестую позицию.

"Шахтер" U-19 - "Заря" U-19 - 0:6 (0:1)

Голы: Нагнойный, 7 - 0:1, Гильерме, 58 - 0:2, Смиян, 61 - 0:3, Козык, 65 (автогол) - 0:4, Фарина, 89 (автогол) - 0:5, Легостаев, 90 - 0:6.

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