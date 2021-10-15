"Заря" уничтожила "Шахтер" в чемпионате Украины U19
В матче 11-го тура юношеского чемпионата Украины U19 луганская "Заря" разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 6:0.
Победу луганчанам принесли голы Нагнойного, Гильерме, Смияна, Легостаева, а также автоголы Козыка и Фарина.
Стоит отметить, что до этого матча "Шахтер" выиграл 10 матчей из 10 с разницей мячей 33-3. Несмотря на поражение, "горняки" с 30 очками сохранили первое место. "Заря", набрав 20 очков, вышла на шестую позицию.
"Шахтер" U-19 - "Заря" U-19 - 0:6 (0:1)
Голы: Нагнойный, 7 - 0:1, Гильерме, 58 - 0:2, Смиян, 61 - 0:3, Козык, 65 (автогол) - 0:4, Фарина, 89 (автогол) - 0:5, Легостаев, 90 - 0:6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13