"Заря" в Бильбао сенсационно отбирает три очка у "Атлетика"
После поражения от шведского "Эстерсунда" в матче первого тура, луганская "Заря" гостила в испанской Басконии. Там подопечным Юрия Вернидуба предстоял тяжелый поединок против одного из фаворитов группы "J" – "Атлетик" из Бильбао, который считался фаворитом встречи.
Свой статус баски подтвердили уже на первой минуте встречи. С левого края Саборит выполнил подачу в штрафную точно на голову сопернику, тот очень неудачно вынес снаряд на Муньяина, который продвинулся чуть вперед и пробил в дальний угол, но угодил в перекладину. На добивании оказался Уильямс, но его удар отразил Лунин.
По такому началу у малоопытных игроков луганской "Зари" могли и вовсе задрожать коленки. Но ничего такого не произошло. Напротив, гости время от времени также стали подключаться к атакам, пытаясь отодвинуть игру от своих ворот.
Впрочем, ошибки команда Юрия Вернидуба все равно допускала и одна из них, на 14-й минуте, едва не стоила луганчанам пропущенного мяча. Андрей Лунин ошибся на выходе, не допрыгнув до мяча, после чего с дальнего края штрафной Эчейта головой направлял снаряд в дальний от себя угол ворот, но просто не попал в створ.
Где-то к середине тайма "Заря" осмелела еще больше, и даже прибегала к активному прессингу. Почувствовали гости, что можно и нужно атаковать. И на 26-й минуте луганчанам удалось открыть счет. Последовала отличная подача слева со стандарта в центр чужой штрафной, где выше всех выпрыгнул набежавший Харатин, который пробил точно в левый от себя угол, а Эррерин уже не смог отреагировать на удар - 0:1. Праздновали мяч гости, явно поздравляя кого-то из игроков с рождением ребенка.
А вот басков этот гол, похоже, отправил в нокдаун. До конца тайма они так и не пришли в себя. Соперник же "Атлетика" играл более уверенно и заслуженно ушел на перерыв, ведя в счете.
Логично было бы предположить, что с возобновлением игры баски понесутся отыгрываться. Уже на 50-й минуте Адурис имел великолепный шанс сравнять результат. Отличную передачу вперед выдал на Арица Рауль Гарсия, тот вырвался один на один с Луниным, но вместо удара решил потянуть время, после чего кое-как ткнул снаряд в сторону ворот, угодив во вратаря.
Игроки "Зари", реально оценивая свои шансы, практически всей командой отошли назад. Еще до 70-й минуте подопечным Юрия Вернидуба хватало сил на контратаки, но последние минут 15-20 матча гости, не стесняясь, отбивались. Баскам было не просто пробиться к воротам соперника, где в штрафной стояла вся команда луганчан, но иногда это получалось. Так в одном из эпизодов Муньяин прорвался по центру в чужую штрафную, но пробить ему не дали. Мяч из-под ног Икера выбили налево, а там его подобрал Кордоба, который пробил в дальний угол низом, но Лунин свою команду спас.
Чем ближе была концовка матча, тем больше игроки "Атлетика" сбивались на навал. А это в футболе редко приносит результат. Вот и "Заря" смогла отбиться, выстоять и заработать первую победу в групповом раунде Лиги Европы. Борьба в этой группе только начинается.
"Атлетик" – "Заря" – 0:1
Гол: Харатин, 26.
"Атлетик": Эррерин, Боведа, Эчейта (Итурраспе, 56), Ляпорт, Саборит (Кордоба, 65), Беньят (Акече, 78), Сан-Хосе, Муньяин, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.
"Заря": Лунин, Опанасенко, Гречишкин, Сваток, Сухоцкий, Харатин, Силас (Гордиенко, 53), Караваев, Лунев (Чечер, 83), Андриевский, Громов (Кочергин, 64).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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