"Заря" в гостях разгромила "Мариуполь"

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"Заря" в гостях разгромила "Мариуполь"В рамках 13-го тура украинской Премьер-Лиги луганская "Заря" на выезде разгромила "Мариуполь".

"Мариуполь" - "Заря" - 2:5

Голы: Белый, 6 - 1:0, Андриевский, 30 - 1:1, Кожанов, 31 - 2:1, Гречишкин, 35 - 2:2 (пенальти), Андриевский, 38 - 2:3, Андриевский, 63 - 2:4, Опанасенко, 90+1 - 2:5.

Нереализованный пенальти: Гречишкин, 38 ("Заря").

Удаление: Вакуленко, 49 ("Мариуполь").

Напомним, сегодня также сыграют очный матч "Динамо" и "Шахтер". | soccernews.ru

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