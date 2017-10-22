"Заря" в гостях разгромила "Мариуполь"
В рамках 13-го тура украинской Премьер-Лиги луганская "Заря" на выезде разгромила "Мариуполь".
"Мариуполь" - "Заря" - 2:5
Голы: Белый, 6 - 1:0, Андриевский, 30 - 1:1, Кожанов, 31 - 2:1, Гречишкин, 35 - 2:2 (пенальти), Андриевский, 38 - 2:3, Андриевский, 63 - 2:4, Опанасенко, 90+1 - 2:5.
Нереализованный пенальти: Гречишкин, 38 ("Заря").
Удаление: Вакуленко, 49 ("Мариуполь").
Напомним, сегодня также сыграют очный матч "Динамо" и "Шахтер". | soccernews.ru
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|12
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|Олимпик Донецк
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|23
|4
|Ворскла
|13
|21
|5
|Верес Ровно
|13
|19
|6
|Заря Луганск
|13
|17
|7
|Мариуполь
|12
|16
|8
|Карпаты Львов
|13
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|Александрия
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|Звезда Кропивницкий
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