"Заря" - "Верес" - 1:0, "Ворскла" - "Динамо" - 0:1 (обзоры)

Теги заря луганскверес ровноворскладинамо киев

"Заря" - "Верес" - 1:0, "Ворскла" - "Динамо" - 0:1 (обзоры)

Представляем обзоры матчей чемпионата Украины.

"Заря" - "Верес"

"Ворскла" - "Динамо"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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