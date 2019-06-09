Защитник "Ахмата" Плиев перешел в "Динамо"

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Защитник "Ахмата" Плиев перешел в "Динамо"

Защитник "Ахмата" Заурбек Плиев стал игроком "Динамо", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб заполучил игрока бесплатно, так как у него истек контракт с грозненским клубом.

В минувшем сезоне 27-летний Плиев провел 19 матчей за "Ахмат" в Российской Премьер-Лиге.

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