Защитник "Ахмата" Плиев перешел в "Динамо"

Защитник "Ахмата" Заурбек Плиев стал игроком "Динамо", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб заполучил игрока бесплатно, так как у него истек контракт с грозненским клубом.

В минувшем сезоне 27-летний Плиев провел 19 матчей за "Ахмат" в Российской Премьер-Лиге.

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