Защитник "Ахмата" Плиев перешел в "Динамо"
Защитник "Ахмата" Заурбек Плиев стал игроком "Динамо", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, московский клуб заполучил игрока бесплатно, так как у него истек контракт с грозненским клубом.
В минувшем сезоне 27-летний Плиев провел 19 матчей за "Ахмат" в Российской Премьер-Лиге.
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