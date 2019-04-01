Защитник "Ахмата" Родолфо выбыл на три недели из-за травмы

Защитник "Ахмата" Родолфо не сможет участвовать в матчах команды из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Грозного.

После того, как футболист прошел обследование, у него было выявлено повреждение сухожилия короткой головки бицепса правого бедра.

Напомним, Родолфо был травмирован в матче 21-го тура РПЛ против "Спартака" (1:3).

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