Защитник "Ахмата" Сампайо облился чаем, чтобы согреться после матча

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Защитник "Ахмата" Сампайо облился чаем, чтобы согреться после матча
Бразильский защитник "Ахмата" Филипе Сампайо рассказал, что он очень страдал от холода после матча 17-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1).

"Здесь, конечно, нереально холодно. В первом тайме матча с "Динамо" я не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться. Думаю, к морозам привыкну. Во всяком случае для меня это не помеха. Я готов долго жить и играть в России", - рассказал Сампайо в интервью официальному каналу клуба на Youtube.

В этом сезоне Сампайо провел 13 матчей в Премьер-лиге и забил 1 гол.

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