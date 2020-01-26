Защитник академии "Локомотива" Ефремов перешел в "Вильярреал"

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Защитник академии "Локомотива" Ефремов перешел в "Вильярреал"

Футболист академии "Локомотива" Антон Ефремов стал игроком молодежной команды "Вильярреала".

О возможном трансфере 16-летнего защитника сообщалось несколько дней назад, когда на официальном сайте РФС был объявлен состав юношеской сборной России (игроки 2003 г. р.) на тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 11 февраля в Испании. В  заявке сообщалось, что игрок вызван из "Вильярреала".

Ефремов  - воспитанник нижегородской "Волги".

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