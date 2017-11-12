Защитник "Амкара" Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной
Защитник "Амкара" Брайн Идову получил вызов в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины, сообщает официальный сайт клуба.
"Обращаем внимание, участие 19-го номера "красно-чёрных" в товарищеской игре на его статус россиянина в играх за клуб не повлияет", - говорится на сайте пермяков.
25-летний Идову выступает за "Амкар" с 2010 году. В этом сезоне он провел 14 матчей в Премьер-лиге.
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