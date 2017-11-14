Защитник "Амкара" Идову забил в дебютном матче за сборную Нигерии

Сборная Нигерии в товарищеском матче играет с Аргентиной.

Один из мячей в этом поединке забил защитник нигерийцев Брайан Идову.

Стоит отметить, что этот поединок стал дебютным за сборную Нигерии для Идову, который выступает за пермский "Амкар".

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