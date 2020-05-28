Защитник "Антальяспора" Кудряшов высказался о мерах, принимаемых в России для борьбыс коронавирусом

Теги коронавирусфедор кудряшов

Защитник "Антальяспора" Кудряшов высказался о мерах, принимаемых в России для борьбыс коронавирусом

Российский защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов высказался о ситуации с пандемией коронавируса в России.

"Наши люди все понимают. Если по-человечески все объяснить и указывать на ошибки, то граждане в следующий раз будут более ответственно относиться к тому, что требует та или иная область или же само государство.

По мне, нужно быть лояльнее к своим людям. Я могу сказать на примере Турции: когда запретили гулять с детьми, тоже ввели штраф. Но полиция с пониманием к этому относится, предупреждают, что лучше не выходить и не попадаться. А так, чтобы сразу штрафовать - здесь такого нет", - сказал футболист.

По последним данным, в России коронавирусом больны 379 тысяч человек. Скончалось больше 4 тысяч.

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