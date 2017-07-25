Защитник "Анжи" Фибель: "Уровень футбола в России очень высок"

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Защитник "Анжи" Фибель: "Уровень футбола в России очень высок"Защитник "Анжи" Тома Фибель рассказал о том, как ему живется в России.

По словам футболиста из Гваделупы, в новой для себя стране ему комфортно. Также Фибель выразил восхищение уровнем футбола в  РФПЛ.

"Уровень футбола высок. К чемпионату мира строят новые стадионы, интерес растет. Турнир весьма ровный. "Спартак" вроде бы досрочно выиграл чемпионат с большим преимуществом, но, если разобраться, ему пришлось очень трудно на протяжении сезона. Он преуспел потому, что с самого начала боролся за каждое очко. Мы на эту тему говорили, кстати, с главным тренером. Важно засучить рукава и набирать очки уже на старте, а не ждать второй половины, не думать, что все можно будет все поправить. Наша история это доказывает.

Переходил в "Црвену Звезду" в надежде сыграть в Лиге чемпионов, но в заключительном отборочном раунде команда уступила болгарскому "Лудогорцу". После этого предпочел вернуться в Россию. В Сербии выделяются два клуба – "Црвена Звезда" и "Партизан". Занявшая третье место "Войводина" уже им значительно уступает. А с российским чемпионатом вообще не сравнить", - сказал он. | http://soccernews.ru

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