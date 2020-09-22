Защитник Ароян покинул "Урал"

Защитник Вараздат Ароян покинул "Урал". Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

28-летний футболист перешел в "Урал" летом 2017 года. За это время защитник провел 55 матчей в РПЛ, забив 3 гола.

❗Вараздат Ароян покидает «Урал». Контракт с игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.



Вато перешел в наш клуб летом 2017 года. В составе «Урала» он провел 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами.



Мы желаем Арояну успешной карьеры и новых ярких побед! pic.twitter.com/eIjLRmQvBa — ФК Урал (@FCURAL) September 22, 2020

После 8 туров РПЛ "Урал" занимает 11 место в турнирной таблице.

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