Защитник Ароян покинул "Урал"

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Защитник Ароян покинул "Урал"

Защитник Вараздат Ароян покинул "Урал". Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

28-летний футболист перешел в "Урал" летом 2017 года. За это время защитник провел 55 матчей в РПЛ, забив 3 гола.

После 8 туров РПЛ "Урал" занимает 11 место в турнирной таблице.

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