Защитник "Арсенала" Бельерин стал моделью дома "Луи Виттон"
Правый защитник "Арсенала" Эктор Бельерин поучаствовал в показе дома моды "Луи Виттон".
Испанский фулбек прошёлся по подиуму в толстовке и шортах цвета фуксии на показе в Париже.
Стоит отметить, что Бельерин не выходит на поле с 19 января. Он восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.
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