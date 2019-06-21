Защитник "Арсенала" Бельерин стал моделью дома "Луи Виттон"

Теги арсенал лондонэктор бельерин

Защитник "Арсенала" Бельерин стал моделью дома "Луи Виттон"

Правый защитник "Арсенала" Эктор Бельерин поучаствовал в показе дома моды "Луи Виттон".

Испанский фулбек прошёлся по подиуму в толстовке и шортах цвета фуксии на показе в Париже.

Стоит отметить, что Бельерин не выходит на поле с 19 января. Он восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

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