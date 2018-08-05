Защитник "Арсенала": "Дзюба - огромный нападающий, силовое единоборство против него очень сложно вести"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев высказался о своем противостоянии с форвардом питерского "Зенита" Артемом Дзюбой.

"С таким нападающим нужно обязательно играть с подстраховкой. Постараться играть из-под него, на опережение. Силовое единоборство против него очень сложно вести. Физиология - ничего не сделаешь. Огромный нападающий. Где-то мы с ним справлялись, где-то у него получалось вылезать из-под нас. Ну что делать, это футбол", - цитирует 26-летнего бека Р-Спорт.

Напомним, Дзюба прокомментировал победу над "Арсеналом". | soccernews.ru