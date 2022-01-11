Защитник "Арсенала" готов разорвать контракт с клубом ради перехода в "Марсель"

Фото: инстаграм Сеада Колашинаца/Автор неизвестен

Боснийский защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац хочет перейти в "Марсель", сообщает журналист Райан Тейлор в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист готов даже разорвать контракт с английским клубом, чтобы стать марсельцем в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний Колашинац провел за "Арсенал" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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