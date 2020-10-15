Защитник "Арсенала" Колашинац может перейти в "Рому"

Защитник лондонского "Арсенала" Зеад Колашинац может перейти в "Рому", утверждает Corriere dello Sport.



По данным источника, римский клуб ищет подходящего игрока на место Александра Коларова, который недавно перешел из "Ромы" в "Интер".



В стане "канониров" футболист играет с лета 2017 года на правах свободного агента.



В этом сезоне защитник участвовал в 1 матче АПЛ.

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