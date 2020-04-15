Защитник "Арсенала" Луиз рассказал о том, как переживает карантин

Защитник "Арсенала" Давид Луиз рассказал, чем занимается на самоизоляции во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает L'Equipe.

Футболист отметил, что старается держать себя в хорошей форме.

"В этой ситуации важна эмоциональная составляющая. Я рад, что могу постоянно общаться со всеми. Каждый день делюсь энергией с людьми. Клуб присылает постоянный план тренировок. Нам есть чем заняться в карантине, адаптировались к новым условиям. Мы продолжаем работать, поддерживаем дисциплину, хорошо питаемся", - сказал футболист.

Напомним, чемпионат Англии временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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