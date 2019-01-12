Защитник "Арсенала" отказал "Монако"

Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косиельни отказал "Монако", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, монегаски сделали предложение 33-летнему футболисту присоединиться к ним, однако француз отклонил его.

Напомним, что опытный центрбек недавно восстановился после операции на ахилловом сухожилии и в текущем сезоне сыграл всего 6 матчей во всех турнирах.

Контракт Косиельни с "Арсеналом" рассчитан до июня 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Не пропустите: Фабрегас сделал заявление о переходе в "Монако". | http://soccernews.ru