Защитник "Арсенала" Папастатопулос может стать игроком "Наполи"

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в "Наполи". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, срок контракта - не сообщается. Однако известно, что оклад игрока в клубе составит 3,5 миллиона евро.

Соглашение футболиста с "канонирами" рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 19 матчах АПЛ и забил 2 гола.

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