Защитник "Арсенала" Паулиста близок к переходу в "Валенсию"

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Защитник "Арсенала" Паулиста близок к переходу в "Валенсию"

Защитник "Арсенала" Габриэль Паулиста в ближайшее время станет игроком "Валенсии", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист отправился в Испанию для заключения соглашения с "летучими мышами".

Сообщается, что стоимость сделки составит 11 миллионов евро.

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