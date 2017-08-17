Защитник "Арсенала" Паулиста близок к переходу в "Валенсию"

Защитник "Арсенала" Габриэль Паулиста в ближайшее время станет игроком "Валенсии", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист отправился в Испанию для заключения соглашения с "летучими мышами".

Сообщается, что стоимость сделки составит 11 миллионов евро.

Читайте также: "Валенсия" хочет купить Дениса Суареса. | http://soccernews.ru