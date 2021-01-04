Защитник "Арсенала" перейдет в "Ниццу"

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Защитник "Арсенала" перейдет в "Ниццу"

"Ницца" договорилась о переходе французского защитника "Арсенала" Вильяма Салиба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб договорился об аренде футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа.

19-летний Салиба перешел в "Арсенал" летом 2019 года из "Сент-Этьена" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб два матча. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2024 года.

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