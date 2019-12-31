Защитник "Арсенала" рискует пропустить остаток сезона
Травма защитника лондонского "Арсенала" Калума Чемберса оказалась серьёзной, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, у 24-летнего футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.
Если диагноз подтвердится, то английский фулбек пропустит остаток текущего сезона.
В нынешней кампании Чемберс провёл за "Арсенал" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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