Защитник "Арсенала" рискует пропустить остаток сезона

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Защитник "Арсенала" рискует пропустить остаток сезона

Травма защитника лондонского "Арсенала" Калума Чемберса оказалась серьёзной, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, у 24-летнего футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.

Если диагноз подтвердится, то английский фулбек пропустит остаток текущего сезона.

В нынешней кампании Чемберс провёл за "Арсенал" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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