Защитник "Арсенала": "Зенит" со мной не связывался"

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Защитник "Арсенала": "Зенит" со мной не связывался"Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев прокомментировал слухи, которые приписывают интерес к нему питерского "Зенита".

"Ничего не знаю об интересе "Зенита", со мной никто не связывался. Лучше все узнать у руководства "Арсенала", у меня никакой информации нет", - приводит слова 26-летнего бека Чемпионат.

В нынешнем сезоне Беляев отметился 1 результативным ударом в 19 матчах за свой клуб.

Напомним, "Зенит" опроверг уход Манчини. | soccernews.ru

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