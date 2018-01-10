Защитник "Арсенала": "Зенит" со мной не связывался"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев прокомментировал слухи, которые приписывают интерес к нему питерского "Зенита".

"Ничего не знаю об интересе "Зенита", со мной никто не связывался. Лучше все узнать у руководства "Арсенала", у меня никакой информации нет", - приводит слова 26-летнего бека Чемпионат.

В нынешнем сезоне Беляев отметился 1 результативным ударом в 19 матчах за свой клуб.

Напомним, "Зенит" опроверг уход Манчини. | soccernews.ru