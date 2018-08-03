Защитник "Аталанты" согласился перейти в "Краснодар"

Защитник "Аталанты" Берат Джимсити попал в сферу интересов "Краснодара".

Как сообщает российская пресса, игрок согласился на переход, однако клубам предстоит договориться о сумме трансфера.

В прошлом сезоне на счету Джимсити один ассист в 30 матчах.

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