​​​​​​​Защитник "Атлетика" вылечил рак яичек и скоро вернется на поле

Защитник "Атлетика" Йерай Альварес вскоре вернется на поле после лечения рака яичек, который был обнаружен у футболиста в декабре 2016 года.

"Фаза лечения, которая была запланирована на лето, завершилась. В ближайшие дни ему разрешат работать на поле, и он начнет постепенно возвращаться в игру", - сказал он.

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