Защитник "Атлетико" Ариас интересен клубам из Англии, Италии и Франции

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Защитник "Атлетико" Ариас интересен клубам из Англии, Италии и Франции

Фланговый защитник мадридского "Атлетико" Сантьяго Ариас привлёк внимание нескольких клубов.

По информации Goal.com, заполучить 29-летнего футболиста хотят "Рома", "Эвертон" и ПСЖ.

"Матрасники" готовы продать колумбийского фулбека, который текущий сезон проводит в "Байере" на правах аренды.

Контракт Ариаса с "Атлетико" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 7,5 миллиона евро.

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