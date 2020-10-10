Защитник "Атлетико" Ариас получил жуткую травму в матче Колумбия - Венесуэла

Правый защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас выбыл на длительный срок из-за тяжёлой травмы.

В матче квалификации ЧМ-2022 фулбек, скорее всего, получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей ноги.

28-летнего футболиста унесли с поля на носилках. Сколько он пропустит, пока неизвестно.

На клубном уровне Ариас является игроком "Атлетико", но в сентябре его арендовал "Байер".

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