Защитник "Атлетико": "Через год Фелиш будет стоить 300 миллионов евро"



Защитник "Атлетико" Фелипе Монтейро оценил уровень новобранца команды нападающего Жоау Фелиша, который перешел из "Бенфики" за 126 миллионов евро.

"Фелиш является отличным футболистом. В Португалии он был очень развитым игроком для своего возраста. В Примейре мы были соперниками и мне приходилось противостоять ему, так как я играл за "Порту". Он еще ребенок и ему нужно продолжать прогрессировать. Через год он будет стоить уже 300 миллионов евро", - приводит слова Монтейро Marca.

В минувшем сезоне 19-летний Фелиш провел за "Бенфику" 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" будет действовать до лета 2026 года.

Не пропустите: "Барселона" объявила о переходе Гризманна. | http://soccernews.ru