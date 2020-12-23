Защитник "Атлетико" дисквалифирован на 2,5 месяца из-за ставок на матчи

Теги атлетико мадридкиран триппьер

Защитник "Атлетико" дисквалифирован на 2,5 месяца из-за ставок на матчи

Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель из-за нарушения правил о ставках, сообщает ВВС.

По сведениям издания, футболист делал ставки на свой переход из "Тоттенхэма" в "Атлетико" летом 2019 года.

Таким образом, Триппьер не сможет принять участие в 12 матчах "Атлетико". Кроме матчей чемпионата и Кубка Испании, англичанин пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси" (23 февраля).

В нынешнем сезоне 30-летний Триппьер провел за "Атлетико" 19 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Диего Коста решил не продлевать контракт с "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он может пойти в политику

Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он может пойти в политику

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов