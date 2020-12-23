Защитник "Атлетико" дисквалифирован на 2,5 месяца из-за ставок на матчи

Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель из-за нарушения правил о ставках, сообщает ВВС.

По сведениям издания, футболист делал ставки на свой переход из "Тоттенхэма" в "Атлетико" летом 2019 года.

Таким образом, Триппьер не сможет принять участие в 12 матчах "Атлетико". Кроме матчей чемпионата и Кубка Испании, англичанин пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси" (23 февраля).

В нынешнем сезоне 30-летний Триппьер провел за "Атлетико" 19 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.