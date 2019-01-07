Защитник "Атлетико" Эрнандес принял решение по своему будущему

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Защитник "Атлетико" Эрнандес принял решение по своему будущему
Французский защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес принял решение остаться в мадридском клубе, сообщает твиттер Bayern & Germany.

По сведениям издания, футболист согласился подписать новый трехлетний контракт с "матрасниками". 

Ранее сообщалось, что "Бавария" договорилась с Эрнандесом и собиралась заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 80 миллионов евро. Также французом интересовался "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Эрнандес провел за "Атлетико" 17 матчей во всех турнирах.

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