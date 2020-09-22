Защитник "Атлетико" Хименес заразился коронавирусом

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Защитник "Атлетико" Хименес заразился коронавирусом

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте мадридцев.

По данным источника, футболист изолирован от членов семьи и команды.

"Атлетико" отменил утреннюю тренировку, так как еще не получил все результаты тестов команды на Covid-19.

Напомним, в команде коронавирусом уже переболели главный тренер Диего Симеоне, а также Диего Коста и Сальваторе Арьяса.

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