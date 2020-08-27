Защитник "Атлетико" Кайо перешел в "Монако"

Защитник "Атлетико" Энрике Кайо стал игроком "Монако".

По данным источника, трансфер игрока во французский клуб обошелся 8 миллионов евро. Контракт футболиста с "Монако" рассчитан до 2025 года.

В "Атлетико" Кайо выступал с 2016 года, однако за основную команду провел только один матч.

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